Eine Million Balkonkraftwerke in BRD

Berlin. In Deutschland sind nach Schätzung der Solarwirtschaft mittlerweile eine Million Balkonkraftwerke in Betrieb. Diese Schwelle der offiziell bei der Bundesnetzagentur registrierten sogenannten Steckersolargeräte dürfte im Juni überschritten werden, wie der Bundesverband Solarwirtschaft am Mittwoch mitteilte. Da einige Geräte erst mit Verspätung der Bundesnetzagentur nachgemeldet würden, geht der Verband davon aus, dass die Millionenmarke bereits erreicht wurde. (AFP/jW)