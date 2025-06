S-Bahn: KI-Prognose zur Auslastung

Hamburg. Die Deutsche Bahn will mit künstlicher Intelligenz (KI) die Auslastung von S-Bahnen bestimmen. Das geht aus einer Mitteilung der Bahn-Tochter S-Bahn Hamburg vom Mittwoch hervor. Die Bahn bestimmt demnach an den meisten S-Bahn-Stationen in Hamburg und an mehreren Stationen in Berlin mit Lichtschranken, wie voll Schnellbahnen sind. In Berlin handelt es sich bislang um einen Test. Neu ist, dass Messdaten mit KI-Kalkulationen abgeglichen werden. (dpa/jW)