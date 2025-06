Sieben Aktivisten um Lina E. angeklagt

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat sechs mutmaßliche Mitglieder und einen mutmaßlichen Unterstützer einer antifaschistischen Gruppe vor dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt. Der Vereinigung, zu der auch die bereits rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilte Lina E. gehörte, wird vorgeworfen, Neonazis überfallen zu haben, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Vier der Angeschuldigten sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Sie wurden zwischen Oktober und Januar festgenommen und sollen sich auch wegen gefährlicher Körperverletzung oder der Beihilfe dazu verantworten. Über die Zulassung der Anklage muss das Oberlandesgericht noch entscheiden. (AFP/jW)