VW: Altersteilzeit und 1.300 Abfindungen

Berlin. Der Autobauer Volkswagen erreicht seinen angekündigten Personalabbau vor allem mit Altersteilzeit. Bis 2030 würden rund 14.000 Beschäftigte das Unternehmen auf diesem Weg verlassen, hieß es in einem Extrablatt des Betriebsrats vom Mittwoch. Außerdem hätten 1.300 Arbeiter Abfindungsangebote des Konzerns angenommen. Dazu kämen fast 5.000 Beschäftigte, die bis dahin regulär in Rente gingen. Insgesamt will Volkswagen bis 2030 in Deutschland 35.000 Stellen abbauen. 30.000 dieser Arbeitsplätze sollen in den westdeutschen Standorten ohne Osnabrück wegfallen. Derzeit beschäftigt Volkswagen in Deutschland rund 130.000 Mitarbeiter. (Reuters/jW)