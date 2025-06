Große Mehrheit gegen Diskriminierung Queerer

Hamburg. In der BRD ist die Akzeptanz queerer Menschen weiter hoch. Bei einer internationalen Umfrage hätten in der BRD 78 Prozent angegeben, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle etwa bei der Arbeit oder der Wohnungssuche vor Diskriminierung geschützt werden sollten, teilte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Dienstag mit. Für den Schutz von transgeschlechtlichen Menschen seien 75 Prozent der Befragten aus Deutschland gewesen. Das entspreche jeweils einem Anstieg von fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Weltweit gerieten queere Menschen indes immer stärker unter Druck. (AFP/jW)