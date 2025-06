Mutmaßliche Gehilfin des NSU vor Gericht

Karlsruhe. Eine mutmaßliche Unterstützerin des terroristischen Netzwerks »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) muss sich vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden verantworten. Susann E. werden Beihilfe zur besonders schweren räuberischen Erpressung und die Unterstützung des NSU in drei Fällen zur Last gelegt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ließ am Dienstag die Anklage des Generalbundesanwalts insgesamt zu und eröffnete das Strafverfahren vor dem OLG Dresden. Dieses hatte die Anklage zuvor nur teilweise zugelassen und den Fall an das Landgericht Zwickau verwiesen. (AFP/jW)