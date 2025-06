Hautverletzungen in DHL-Verteilzentrum

Langenzenn. In einem Verteilzentrum des Logistikunternehmens DHL in Langenzenn bei Nürnberg sind zwölf Mitarbeiter an Hautverletzungen erkrankt. Mindestens acht von ihnen seien in hautärztlicher Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin. Das Verteilzentrum wurde vorsorglich geräumt. Der Hintergrund war zunächst nicht klar. Nach Angaben der Feuerwehr wurden an mehreren Paketen Anhaftungen eines weißen Pulvers festgestellt. Gefahrstoffexperten der Feuerwehr und der Polizei hätten Proben genommen, die nun analysiert werden müssten. (dpa/jW)