Ermittlungen gegen Bundestagsabgeordnete

Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstag abend die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben. Das Parlament erteilte jeweils die »Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens« gegen Gökay Akbulut (Die Linke) und Ingo Hahn (AfD). Weil Akbulut eine Flasche in Richtung eines Zugmitreisenden geworfen haben soll, wird wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Hahn soll ein Video veröffentlicht haben, in dem die Rede einer Freie-Wähler-Abgeordneten aus dem Zusammenhang gerissen und mit anderen Aufnahmen zusammengeschnitten worden sei. (dpa/jW)