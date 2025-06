BSW meldet Verdoppelung der Mitgliederzahl

Berlin. Seit Jahresbeginn hat das bei der Bundestagswahl knapp an der Fünfprozenthürde gescheiterte Bündnis Sahra Wagenknecht offenbar die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt. Das im Januar 2024 gegründete BSW habe derzeit 2.600 Mitglieder, berichtete der Spiegel am Freitag unter Berufung auf Angaben aus der Partei. Zu Jahresbeginn seien es noch 1.100 gewesen. Ein stetiges Wachstum werde weiter angestrebt. In den ersten Monaten seines Bestehens hatte das BSW nur sehr restriktiv neue Mitglieder aufgenommen. Wagenknecht selbst hatte versprochen, die Praxis nach der Bundestagswahl zu ändern. (AFP/jW)