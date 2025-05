Barcelona kündigt Freundschaftsvertrag mit Tel Aviv auf

AP Photo/Emilio Morenatti Palästinasolidarische Demonstranten in Barcelona (19.5.2025)

Barcelona. Die katalanische Metropole Barcelona hat am Freitag ihren Freundschaftsvertrag mit Tel Aviv und ihre Beziehungen zu Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen aufgekündigt. Mit Unterstützung der sozialistischen Partei, die in Barcelona regiert, sowie mehrerer linker und katalanisch-nationalistischer Gruppen verabschiedete der Stadtrat eine entsprechende Vorlage. Die Beziehungen sollen »bis zur Wiederherstellung des Respekts des internationalen Rechts« und der »Grundrechte des palästinensischen Volkes« auf Eis gelegt werden. Zu den weiteren beschlossenen Maßnahmen zählt auch die Forderung an die Messe Barcelona, keine Stände der israelischen Regierung oder von Unternehmen mehr zuzulassen, die von dem »Genozid, der Besatzung, der Apartheid oder der Kolonialisierung des palästinensischen Volkes« profitierten. Eine ähnliche Empfehlung soll an den Hafen von Barcelona gerichtet werden. (AFP/jW)