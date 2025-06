Immobilien und Mieten werden teurer

Berlin. Preise für Wohnimmobilien in Deutschland dürften um durchschnittlich drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen, prognostizierten die Immobilienanalysten von 15 Banken und Finanzinstituten am Mittwoch. Die Umfrage wurde Ende Mai durchgeführt. Auch 2026 soll es ein Plus von drei Prozent geben. »Da die Hauspreise voraussichtlich weiter steigen werden, dürfte sich das Angebot an erschwinglichen Wohnungen in diesem Jahr insgesamt verschlechtern«, sagte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank. Die durchschnittlichen Wohnungsmieten in den Städten dürften im kommenden Jahr zwischen vier und fünf Prozent steigen und damit stärker als die Kaufpreise. (Reuters/jW)