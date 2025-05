Syrien: IS attackiert »Regierungstruppen«

Damaskus. Die Miliz »Islamischer Staat« (IS) hat sich nach Angaben von Aktivisten erstmals seit dem Sturz der Assad-Regierung in Syrien zu einem Anschlag auf Truppen der Übergangsregierung bekannt. Die IS-Miliz erklärte am Donnerstag, in der südlichen Provinz Suweida einen Sprengstoffanschlag auf ein Fahrzeug der Armee verübt zu haben, wie die Organisation Site berichtetet. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien zufolge wurden ein Mann getötet und drei Armeeangehörige verletzt. Site und die Beobachtungsstelle erklärten, es habe sich um den ersten von der IS-Miliz beanspruchten Anschlag auf die neue syrische Regierung gehandelt. (AFP/jW)