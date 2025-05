Ukraine: Menschen blockieren Rekrutierung

Kiew. In der westukrainischen Stadt Kamjanez-Podilskij haben nach Behördenangaben vom Freitag knapp 100 aufgebrachte Menschen ein Rekrutierungsfahrzeug für die Armee blockiert und dessen Reifen durchstochen. »Die Handlungen der Bürger hatten Anzeichen eines organisierten Widerstandes«, teilte das Kreiswehrersatzamt des Gebietes Chmelnyzkij mit. Die Situation konnte nur mit Hilfe von Polizei und Militär unter Kontrolle gebracht werden. Die Behörde drohte den Beteiligten wegen Angriffen auf Militärangehörige aufgrund des geltenden Kriegsrechts mit Verfahren unter anderem wegen Hochverrats. Videos zeigten eine wütende Menschenmenge in einem Wohngebiet, von denen Einzelne auf das Auto einschlugen. Zuvor soll ein junger Mann von Militärs von der Straße in das Auto gezerrt worden sein. (dpa/jW)