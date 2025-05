Gedenkstätten-Schänder in Untersuchungshaft

Hannover. Nach der Sachbeschädigung in einer Gedenkstätte in Hannover ist ein tatverdächtiger Neonazi in Untersuchungshaft gekommen. Der 25jährige sei am 12. Mai in Ungarn festgenommen und inzwischen in die BRD überstellt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch vergangener Woche. Der Mann war mit Europäischem Haftbefehl gesucht worden. Ihm werden Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung waren im Februar eine Maschinenpistole und Munition gefunden worden. Ende Januar soll er in der Gedenkstätte Ahlem Blumenkränze zerstört und gestohlen haben, die während einer Gedenkstunde für die Opfer des Holocausts niedergelegt worden waren. (dpa/jW)