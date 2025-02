Polizei findet bei Neonazi Maschinenpistole

Hannover. Ein nach einer Attacke auf eine Gedenkstätte für Opfer des deutschen Faschismus in Hannover als Tatverdächtiger identifizierter Neonazi hat nach Ermittlerangaben eine Maschinenpistole samt passender Munition besessen. Beides sei bei einer Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt worden, teilte die Polizei in Hannover am Dienstag mit. Bei dem 25jährigen handle es sich um einen »bekannten Rechtsextremisten«, der wegen politischer Straftaten registriert sei und sich in entsprechenden Organisationen engagiere. Er soll Ende Januar an der Gedenkstätte Ahlem Kränze zerstört und entwendet haben, die zur Erinnerung an die Holocaustopfer abgelegt worden waren. Trotz Aufnahmen von Überwachungskameras blieb der Täter auf freiem Fuß. (AFP/jW)