Russland: Memorandum zu Frieden in Arbeit

Moskau. Russland arbeitet nach Angaben seines Außenministeriums weiterhin am Entwurf für ein Memorandum im Vorfeld eines möglichen Friedensabkommens mit der Ukraine. Der Entwurf werde die Grundsätze einer Einigung und die Bedingungen für eine mögliche Waffenruhe darlegen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag in Moskau. Das Dokument werde der Regierung in Kiew übergeben, sobald es fertig sei. (Reuters/jW)