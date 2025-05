Jerusalem: Siedlergewalt bei »Flaggenmarsch«

Jerusalem. Beim jährlichen »Flaggenmarsch« ultrarechter Israelis durch Jerusalem ist es am Montag zu Tumulten gekommen. In der Altstadt in Ostjerusalem bedrängten Teilnehmer zunächst palästinensische Ladenbesitzer, die ihre Geschäfte nicht rechtzeitig geschlossen hatten. Überwiegend junge Siedler aus dem besetzten Westjordanland riefen Parolen wie »Tod den Arabern«. Öl ins Feuer goss der Minister für nationale »Sicherheit«, Itamar Ben Gvir, als er zudem das Gelände der Al-Aksa-Moschee betrat. Die Palästinensische Nationalbehörde und Jordanien verurteilten den Besuch, der bestehende Regelungen zum Areal verletzt. (Reuters/jW)