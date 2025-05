Israel verletzt Waffenruhe im Libanon

Tel Aviv. Israelische Bodentruppen sind nach Medienberichten am Dienstag nahe der Ortschaft Mais Al-Dschabal erneut mehrere hundert Meter tief auf libanesisches Gebiet vorgedrungen. Israel und die libanesische Hisbollah hatten im November eine Waffenruhe vereinbart, die den Abzug der israelischen Truppen aus Libanon vorsah. Beirut wertet den Verbleib israelischer Truppen an fünf Orten jedoch als Verstoß gegen die Abmachung. Zudem greift Israels Luftwaffe trotz der Waffenruhe fast täglich Ziele in dem Nachbarland an. (dpa/jW)