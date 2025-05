Kriegsprofiteure verursachen Dax-Rekord

Frankfurt am Main. Deutsche Rüstungskonzerne haben an der Börse den Dax auf ein neues Rekordhoch gehievt. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag um bis zu 0,8 Prozent auf 24.230,77 Punkte und lag damit so hoch wie nie. Der Euro Stoxx 50 legte um gut ein halbes Prozent zu. Die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk stiegen um bis zu vier Prozent und trieben den europäischen Sektorindex um fast zwei Prozent nach oben. Unterdessen rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer weiter mit einer schrumpfenden Wirtschaft. (Reuters/jW)