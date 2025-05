Himmelfahrt 2024 mit meisten Alkoholunfällen

Wiesbaden. Am Feiertag Christi Himmelfahrt – auch als Vater-, Herren- oder Männertag bekannt – hat es 2024 bundesweit so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss gegeben wie an keinem anderen Tag des Jahres. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden vom Dienstag war bei 287 Straßenverkehrsunfällen Alkohol im Spiel. An dem Feiertag ereignen sich laut den Statistikern seit vielen Jahren die meisten Alkoholunfälle im Jahr. (dpa/jW)