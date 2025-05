Meta startet KI-Training mit deutschen Daten

Hamburg. Der US-Konzern Meta kann ab sofort in großem Stil damit beginnen, seine Systeme mit künstlicher Intelligenz mit Nutzerdaten aus Deutschland zu trainieren. Das Unternehmen will dazu alle Beiträge, die Nutzer jemals auf Facebook oder Instagram gepostet haben, auslesen, um damit seine KI-Modelle zu verbessern. Kunden konnten dieser Nutzung aktiv widersprechen. Die Widerspruchsfrist war in der Nacht zum Dienstag ausgelaufen. Whats-App gehört ebenfalls zu Meta, die Chat-Inhalte sind aber verschlüsselt – der Konzern kann sie deshalb nicht verwenden. Allerdings gelten Chats mit dem KI-Assistenten »Meta AI« als öffentlich und können ebenfalls für das Training genutzt werden. Deutsche Verbraucherschützer waren mit ihrem Versuch gescheitert, die Verwendung der Daten für das KI-Training gerichtlich untersagen zu lassen. (dpa/jW)