Investitionen werden auf 110 Milliarden Euro erhöht

Berlin. Die Bundesregierung will das Investitionsvolumen im Bund noch in diesem Jahr drastisch auf 110 Milliarden Euro hochfahren. Dies kündigte Finanzminister Lars Klingbeil am Dienstag an. »Wir fangen jetzt schon an, das Sondervermögen umzusetzen und wollen schon in diesem Jahr die Investitionen massiv auf rund 110 Milliarden Euro erhöhen«, erklärte der Vizekanzler und SPD-Chef. Das sei ein Anstieg um rund 46 Prozent nach 75 Milliarden Euro im Jahr 2024, hieß aus dem Finanzministerium. Bis 2029 summieren sich die zusätzlichen Investitionen aus dem Sondervermögen demnach auf 150 Milliarden Euro. (Reuters/jW)