Vietnam und Frankreich unterzeichnen Abkommen

Hanoi. Vietnam und Frankreich haben während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in dem südostasiatischen Land insgesamt 14 Dokumente zur strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet, wie Xinhua am Dienstag mitteilte. Die Abkommen betreffen unter anderem die Bereiche Verteidigung, Landwirtschaft, Transport, Wissenschaft und Technologie sowie auch Kernenergie. Macron war am Sonntag in Hanoi eingetroffen und wurde am Dienstag in Indonesien erwartet. Am Freitag soll er in Singapur auf der sogenannten Sicherheitskonferenz »Shangri-La-Dialog« die Auftaktrede halten. (Xinhua/jW)