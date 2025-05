EU: Milliardendarlehen für Aufrüstung

Brüssel. Die EU stellt bis zu 150 Milliarden Euro für die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern bereit. In Form von über den EU-Haushalt abgesicherten Darlehen soll das Geld Mitgliedstaaten etwa den Kauf zusätzlicher Luftverteidigungssysteme und von Munition ermöglichen. Hintergrund des Projekts mit dem Namen »Safe« (Security Action for Europe) sind die derzeitigen gegen Russland gerichteten Aufrüstungsbemühungen der EU. Die BRD wird die »Safe«-Darlehen vermutlich nicht in Anspruch nehmen müssen, da sie auch ohne EU-Unterstützung Kredite zu sehr günstigen Konditionen bekommt. Deutsche Konzerne könnten aber über das Programm finanzierte Aufträge erhalten. Dies gilt auch für Firmen aus Ländern mit EU-Beitrittsperspektive oder einer »Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft« mit der EU, wie etwa die Ukraine und Großbritannien. (dpa/jW)