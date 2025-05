Vier Tote und 17 Verschüttete bei Erdrutschen in China

Jiang Hongjing/Xinhua/dpa In China kommt es oft zu gefährlichen Erdrutschen, hier in der südwestchinesischen Provinz Sichuan im Februar 2025

Beijing. Bei zwei Erdrutschen in China sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und 17 weitere verschüttet worden. »Die Zahl der Todesopfer bei den Erdrutschen in der südwestchinesischen Provinz Guizhou ist auf vier gestiegen, während 17 Menschen verschüttet wurden«, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag. Die Erdrutsche trafen am Donnerstagmorgen wenige Stunden nacheinander auf zwei Ortschaften im bergigen Landkreis Dafang und rissen mehrere Menschen mit sich.

Die Provinz Guizhou rief die zweite Notfallstufe für geologische Katastrophen aus. Beijing entsandte ein Team zur Leitung der Rettungsmaßnahmen der Vermissten. Das Ministerium für Notfallmanagement rief dazu auf, »alle erdenklichen Anstrengungen« zu unternehmen, um die vermissten Personen zu bergen. Die Rettungsarbeiten in der abgelegene Bergregion Dafang erwiesen sich laut Ministerium jedoch als »schwierig«.

Luftaufnahmen der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zeigten ein von braunem Schlamm überschwemmtes Dorf. Die Erdmassen bedeckten umliegende Felder und sammelten sich am Fuß der dicht bewaldeten Berge. (Xinhua/AFP/jW)