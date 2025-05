Europol-Razzia gegen Darknet-Banden mit 270 Festnahmen

Jerry Lampen/anp/dpa Im Internet wird so manches gehandelt, was der EU-Polizeibehörde in Den Haag nicht gefällt

Den Haag. Internationale Ermittler sind nach Angaben von Europol gegen im Darknet operierende organisierte Banden vorgegangen. In einer gemeinsamen Aktion seien in zehn Ländern 270 Verdächtige festgenommen worden, darunter 42 in Deutschland, teilte Europol in Den Haag mit. Zudem wurden über 184 Millionen Euro in bar und in Kryptowährung sowie Drogen, Waffen, gefälschte Waren und Dokumente sichergestellt. Die Banden waren vor allem im Darknet aktiv. Ihnen werde Handel mit Drogen, Waffen und gefälschten Produkten zur Last gelegt, so die europäische Polizeibehörde.

Insgesamt zehn Länder waren an der von Europol koordinierten Aktion mit dem Namen »Operation Raptor« beteiligt. In den USA wurden 130 Verdächtige festgenommen. Insgesamt waren mehr als zwei Tonnen Drogen sichergestellt worden, rund 180 Schusswaffen, etwa 12.500 gefälschte Produkte wie Kleidung, Elektronikartikel und Dokumente sowie mehr als vier Tonnen illegale Tabakprodukte. (dpa/jW)