Neue Angriffe in Gaza: Großbritannien, Frankreich und Kanada drohen Israel mit Sanktionen

AP Photo/Abdel Kareem Hana Menschen flüchten am Montag vor den pausenlosen israelischen Angriffen aus Chan Yunis

London. Die katastrophale Lage im Gazastreifen führt nun auch bei engen Verbündeten der israelischen Regierung zu diplomatischen Absetzbewegungen. Die Regierungen von Großbritannien, Frankreich und Kanada drohen Israel mit »konkreten Maßnahmen«, sollte die neue Offensive im weitgehend zerstörten Gazastreifen nicht eingestellt und die Einschränkung der Hilfslieferungen nicht beendet werden. Zudem lehnen sie jeden Versuch ab, die israelischen Siedlungen im Westjordanland zu erweitern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die die britische Regierung am Montag abend veröffentlichte. »Wir werden nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich gezielter Sanktionen«, heißt es in der Erklärung, in der das israelische Vorgehen im Gazastreifen »ungeheuerlich« genannt wird. (Reuters/AFP/jW)