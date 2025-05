Ukraine-Krieg: Trump stellt Verhandlungen im Vatikan in Aussicht

Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Wladimir Putin am Montag vor Journalisten in Sotschi

Sotschi. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sein inzwischen drittes Telefonat mit US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten als gehaltvoll und nützlich bezeichnet. Das Gespräch am Montag nachmittag habe mehr als zwei Stunden gedauert, sagte Putin in Sotschi am Schwarzen Meer vor Vertretern russischer Medien. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Russland sei bereit, an einem Memorandum mit der Ukraine zu arbeiten, das einen Waffenstillstand beinhalten würde, erklärte der russische Präsident. Trump habe erneut eine Waffenruhe gefordert. Moskau wolle die Kampfhandlungen beenden, es müsse aber der effektivste Weg zum Frieden gefunden werden. Dafür müssten Kiew und Moskau Kompromisse eingehen, die allen Seiten gerecht werden, meinte Putin. »Zunächst habe ich dem Präsidenten der Vereinigten Staaten für die Unterstützung der USA für die Wiederaufnahme direkter Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über ein mögliches Friedensabkommen gedankt«, sagte Putin.

Am Abend stellte Trump dann sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er nach dem Telefonat mit Putin, die Gespräche sollten unmittelbar beginnen. Der Papst habe den Vatikan als Verhandlungsort angeboten. Weitere Details nannte er zunächst nicht. (dpa/jW)