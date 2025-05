Apple im Visier der US-Regierung

Washington. US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Onlineplattform Truth Social dem Technologiekonzern Apple mit Importzöllen in Höhe von 25 Prozent gedroht. Er habe Konzernchef Tim Cook darüber informiert, dass er erwarte, dass das Unternehmen seine in den USA verkauften Smartphones auch dort herstellt, »nicht in Indien oder sonstwo«. Der Techmulti, dessen Hauptprodukt das I-Phone ist, hatte in den vergangenen Jahrzehnten riesige Fabriken vor allem in China aufgebaut. Zudem verstärkte der Konzern die Fertigung in Indien und Vietnam. (dpa/jW)