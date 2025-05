Angriff auf linkes Hausprojekt

Cottbus. Mehrere vermummte Personen haben in der Nacht zum Sonnabend Böller und Leuchtfackeln vor dem antifaschistischen Hausprojekt »Zelle 79« in Cottbus gezündet. Sie versuchten, in das Haus einzudringen und riefen dabei Parolen wie »Adolf Hitler Hooligans«, wie die Initiative Sichere Orte Südbrandenburg am Sonntag mitteilte. Eingangstür und Fassade wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun, ob der Vorfall einen »politischen Hintergrund« gehabt haben könnte. (jW)