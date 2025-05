Hintergrund: Aleviten in der Türkei

Die Ereignisse von Gazi reihen sich ein in eine Kette von Massakern an der alevitischen Minderheit in der Türkei. Dersim 1937/38, Erzincan-Zini 1938, die Pogrome von Maras, Malatya und Alibaba in Sivas (allesamt 1978), Çorum 1980 und erneut Sivas 1993. Was das Massaker in Gazi von den anderen Massakern unterscheidet, ist, dass sich diese Angriffe in der Westtürkei ereigneten.

Wegen fehlender Sicherheit und aus Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven sind viele Aleviten in die westlichen Großstädte Ankara, Izmir und natürlich Istanbul emigriert. Dort ließen sie sich in Vierteln wie Gazi, Gülsuyu, Küçükarmutlu, Okmeydanı, 1. Mai (Ümraniye) nieder, um nur einige zu nennen. Also verarmte Stadtteile einer stigmatisierten Bevölkerung. Da Aleviten keine Muslime sind, zudem mehrheitlich kurdisch, werden sie bis heute nicht selten als Menschen zweiter Klasse behandelt. Unter diesen Bedingungen fanden vor allem linke und revolutionäre Parteien bei ihnen Unterstützung, so dass Aleviten ein weiteres »Stigma« anhaftet, nämlich dass sie alle Kommunisten seien.

Als im Juni 2013 das Land auf die Proteste im Gezi-Park schaute, fanden auch in Vierteln wie Gazi Tag für Tag Proteste statt. Das jüngste Gezi-Park-Opfer, der 13jährige Berkin Elvan, der beim Brotkaufen tödlich von einer Tränengasgranate der Polizei getroffen wurde, stammte aus Okmeydanı. Auch bei den übrigen sechs während der landesweiten Proteste 2013 von der Polizei Getöteten handelte es sich um Aleviten und arabische Alawiten. Das zeigt, Ankara auf die Menschen aus diesen Vierteln blickt und mit ihnen umgeht.

Neben staatlicher Repression und Gentrifizierung sind diese Nachbarschaften zunehmend der organisierten Kriminalität ausgesetzt. Drogen und Prostitution sind in diesen politisierten Vierteln plötzlich allgegenwärtig. Glaubt man den Menschen vor Ort, ist das staatlich gewollt. Auch siedeln sich immer mehr religiöse Sekten dort an. Präsident Recep Tayyip Erdoğan äußerte sich in der Vergangenheit wiederholt abfällig über Aleviten. So bezeichnete er deren Gebetsstätten beispielsweise als »Vergnügungshäuser« und warf ihnen Inzest vor, da im Alevitentum alle in einem gemeinsamen Raum beten, statt wie im Islam nach Geschlechtern getrennt. Auch nahm seine Partei AKP Personen in ihre Reihen auf, die sich an den Massakern gegen Aleviten in Maraş 1978 und Sivas 1993 beteiligt oder die Schuldigen als Anwälte vor Gericht vertreten hatten. (es)