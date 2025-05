Protest gegen Trumps »Kryptokorruption«

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag abend (Ortszeit) die Hauptinvestoren seiner eigenen Kryptowährung zum Abendessen hinter verschlossenen Türen empfangen. Pressevertreter hatten keinen Zutritt zu der Veranstaltung in einem von Trumps Golfklubs außerhalb von Washington. Davor protestierten Menschen mit Plakaten wie »Stoppt die Kryptokorruption«. Eingeladen waren 220 Inhaber sogenannter $Trump. Trump hatte die Kryptowährung wenige Tage vor seiner Amtseinführung im Januar auf den Markt gebracht. Sein persönliches Nettovermögen wuchs dadurch stark an. (AFP/jW)