Abendlicher Ennui

Uwe Koch/IMAGO/HMB-Media Die üblichen Verdächtigen des Politbetriebs bei Sandra Maischberger

Mein Blick ist vom Vorübergehn der Talkshows / so müd geworden, daß er nichts mehr hält / Ihm ist, als ob es tausend Gespräche gäbe / und hinter tausend Gesprächen keine Welt. Sandra Maischberger lädt wieder zum Talk in ihre Sendung, aber es fühlt sich an wie eine Zeitschleife, mit den immer gleichen Gästen und Themen – Murmeltierabend in der ARD. Melanie Amann (Spiegel) und Robin Alexander (Welt) dürfen darüber streiten, ob Friedrich Merz einen Kulturkampf führt. Alexander darf sein neues Buch über den Kanzler bewerben und Jens Spahn im Einzelgespräch sich selbst. Das quält so sehr, man wünscht sich fast schon ehrliche kommerzielle Werbung, Carglass oder Seitenbacher-Müsli. Mit dem Sich-Anpreisen ist es immerhin im letzten Drittel der Sendung vorbei. Im Gespräch zwischen Katrin Göring-Eckardt und Johannes Varwick wird es sachbezogener. Der Politikwissenschaftler plädiert für diplomatische Verhandlungen mit Russland, ein angenehmer Kontrapunkt zum herrschenden Kriegsgeheul. (mp)