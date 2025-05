Golfklub des Tages: Oval Office

Kevin Lamarque/REUTERS Der eine will pöbeln, der andere muss gute Miene zum bösen Spiel machen: Ramaphosa und Trump am Mittwoch in Washington

Was tun, wenn du beim größten Donald aller Zeiten zum Rapport antreten musst, während der Washingtoner Milliardärsmob eine wirre Genozidkampagne gegen dich fährt? Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hatte da eine prächtige Idee: Pack ein paar alte, weiße Golfer ein. Und so fanden sich die Profischlägerschwinger Ernie Els und Retief Goosen als Staffage hinter ihm im Oval Office ein. Er wette, dass die beiden Afrikaaner nicht da wären, wenn an ihrer Volksgruppe wirklich ein Völkermord verübt würde, versuchte sich Ramaphosa vorsichtig in Logik. Der Hausherr phantasierte zwar fröhlich weiter, dass weiße Landbesitzer in Südafrika enteignet »und in vielen Fällen hingerichtet« würden, zeigte sich aber von den Stars seiner jüngeren Jahre beeindruckt. Els lobte brav die langjährige Unterstützung der USA: »Selbst in Kriegszeiten, oben in Angola, habt ihr uns geholfen.« Nun gut, das war noch das Apartheidregime, von der UNO eigentlich mit einem Waffenembargo belegt. Aber was soll’s, Trump nickte zufrieden.

Ramaphosa war angestrengt bemüht, das orange Monster bloß nicht in Rage zu bringen. Also lauschte er geduldig ellenlangen Eigenlobeshymnen, lächelte zu den Schimpftiraden auf die US-Fake-News-Presse und nahm einen Stapel vorgeblicher Nachrichtenberichte über Morde an weißen Farmern in Südafrika entgegen. Letztere überreichte der ­POTUS mit der Behauptung, dass »die Medien« darüber nicht berichten würden. So weit, so Trump. Doch der Gast ließ sich nichts anmerken und gab diszipliniert den smarten Autohändler, der dem stinkreichen Volltrottel etwas zu verkaufen versucht, hier: tatsächlich Autos und Zitrusfrüchte ohne Zoll. Als Gegenleistung hatte Ramaphosa Trump schwere Literatur mitgebracht: einen Bildband über Südafrikas schönste Golfplätze, »der 14 Kilo wiegt«. Da freute sich das bockige Kind.