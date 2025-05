Ukraine hinderte 50.000 Männer an Flucht

Kiew. Der ukrainische Grenzschutz hat seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 etwa 49.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Kriegsland gehindert. Gut 45.000 wurden dabei unmittelbar an der grünen Grenze oder bei Vorkontrollen im Grenzgebiet festgenommen, sagte ein Behördensprecher der dpa am Mittwoch. Die übrigen seien an Grenzübergängen aufgehalten worden. Insgesamt seien fast 900 von Fluchthelfern organisierte Gruppen aufgedeckt worden. Fluchtwillige zahlten dabei umgerechnet zwischen 4.500 bis fast 11.000 Euro für die Hilfe beim Verlassen des Landes. (dpa/jW)