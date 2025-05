Robinson vorFreilassung

London. Der britische Faschist Tommy Robinson soll bald auf freien Fuß kommen. Seine Haftstrafe sei um vier Monate verkürzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung am Londoner High Court. Robinson heißt eigentlich Stephen Yaxley-Lennon. Der ehemalige Chef der faschistischen English Defence League sitzt seit Oktober 2024 in Haft, weil er trotz einer gerichtlichen Unterlassungsverfügung falsche Behauptungen über einen syrischen Flüchtling verbreitet hatte. Robinson zeige zwar keine Reue oder Bedauern, er habe aber zugesichert, sich an die Unterlassungsverfügung zu halten, zitierte PA den zuständigen Richter. Robinson spielte unter anderem während der rechten Ausschreitungen in England im Sommer 2024 eine Rolle, als er mit seinen millionenfach geklickten Posts die Stimmung anheizte. (dpa/jW)