Größter Börsengang des Jahres

Hongkong. Der chinesische Akkumulatorenhersteller Catl ist mit einem kräftigen Kursplus in seinen ersten Handelstag an der Hongkonger Börse gestartet. Catl war bereits in der vergangenen Woche zugelassen worden – mit einem Emissionserlös von rund 4,6 Milliarden US-Dollar (rund vier Milliarden Euro). Es handelt sich um den bisher größten Börsengang des Jahres weltweit. Seit Dienstag wird die Aktie nun gehandelt. Catl ist Weltmarktführer bei Akkus für Elektroautos und beliefert u. a. Tesla, BMW und VW. Catl betreibt in Thüringen eine der größten Batteriezellenfabriken für E-Autos in Europa. (dpa/jW)