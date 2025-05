Kurdischer Politiker in Bremen festgenommen

Bremen. Der kurdische Politiker Yüksel Koc, bis 2023 Kovorsitzender des Kongresses der kurdischen demokratischen Gesellschaft in Europa (KCDK-E ), ist am Dienstag in seiner Wohnung in Bremen festgenommen worden. Das meldete die Nachrichtenagentur ANF. Demnach erfolgte die Festnahme im Zuge eines Verfahrens der Bundesanwaltschaft auf der Grundlage des Paragraphen 129 b im Strafgesetzbuch. Koc wird dem Vernehmen nach eine Mitgliedschaft in der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, vorgeworfen. Die PKK hat vor wenigen Tagen ihre Selbstauflösung erklärt. (jW)