Chinas Industrie wächst trotz Handelskrieg

Beijing. Die Produktion in der chinesischen Industrie hat im April trotz des Handelskriegs mit den USA zugelegt. Der Ausstoß stieg um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das nationale Statistikamt in Beijing am Montag mitteilte. Das war ein etwas stärkerer Anstieg, als von Experten erwartet worden war. Die Behörde sprach von einem »stabilen Wachstum«, aber auch von einem »komplexen Umfeld, das von zunehmenden externen Schocks und vielfältigen internen Schwierigkeiten geprägt ist«. (AFP/jW)