Ostretterin des Tages: Manuela Schwesig

Noah Wedel/IMAGO Manuela Schwesig

Leider wahr: Was sagt die Sonne am Abend, wenn sie untergeht? »Gott sei Dank, ich bin wieder im Westen!« Dass Deutschland-Nahost eine Problemzone ist, weiß jeder. Die Leitmedien arbeiten sich täglich daran ab. Ja, dort sind alle rechts, nörgeln rum und kriegen nichts auf die Reihe. 2024 waren laut Statista 53 Prozent der Bürger im Osten eher unzufrieden oder sehr unzufrieden mit der »Demokratie« im Land. Ach Gott, da habe ich das D-Wort in Anführungsstriche gesetzt. Ja, sehen Sie, das meine ich, so sind die Ossis. Aber das hat nun ein Ende. Rettung droht, äh … kommt, denn Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (monatliches Einkommen: 17.374 Euro) fordert, dass »auf wirtschaftliche Probleme in den ostdeutschen Bundesländern schneller reagiert« werden soll. Wow! War die gefühlte Wende nicht vor 36 und die nichtgefühlte Einheit vor 35 Jahren? Seitdem liegt hier alles in Schutt und Asche. »Schneller reagieren« auf die wirtschaftlichen Probleme des Ostens. Das fällt der Frau jetzt ein? Im Jahre des Herrn 2025? Na, dann sollten wir schnell unsere Sonnenschirme aufspannen, denn letztes (!) Jahr war der heißeste Sommer seit dem Hundertjährigen Kalender. Und wir sollten dringend die Bundeswehr nach Wien schicken, denn da stehen 1683 die Türken vor den Toren. Sie wissen schon, die mit der Pizza. Und die noch am Profit verdienen wollen. Okay, Schluss damit, denken wir positiv. Es ist nicht alles schlecht, seitdem wir Kolonie sind: Eine ostdeutsche Gruppe hält den Weltrekord im »Trabi-Tetris«, da haben sich zwanzig Eingeborene in einen Trabant gepresst. Geht doch. Ist ein Anfang. Kann man drauf aufbauen. Vielleicht brauchen wir die »schnelle« Hilfe im Osten gar nicht. Denn hier geht die Sonne auf.