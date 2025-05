Tatverdächtiger nach Massaker in Mine

Lima. Nach der Entdeckung der Leichen von 13 entführten Bergarbeitern in einer Mine in Peru ist nach Polizeiangaben der Hauptverdächtige in Kolumbien festgenommen worden. Das Land ist einer der größten Goldproduzenten in Lateinamerika. Aufgrund des Massakers in der Mine Anfang Mai hatte Perus Präsidentin den Goldabbau für die Dauer eines Monats untersagt. (AFP/jW)