VW will neue Strategie für Nordamerika

Wolfsburg. Volkswagen-Chef Oliver Blume will eine neue Strategie für das Nordamerika-Geschäft entwerfen. In dieser Region gebe es ein deutliches Potential trotz der aktuellen handelspolitischen Konflikte. »Wie für China entwickeln wir auch für Nordamerika ein Zielbild. Mit klarem Maßnahmenplan und Verantwortlichkeiten«, sagte Blume am Freitag auf der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns. Auf Kritik stieß dabei die Doppelrolle von Blume als Chef von Volkswagen und Porsche. »Volkswagen hat mit Herrn Blume nur einen Teilzeit-CEO, dem die Probleme über den Kopf wachsen«, sagte Janne Werning von der Fondsgesellschaft Union Investment. (Reuters/jW)