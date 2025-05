Mexiko: Festnahme im Fall Ayotzinapa

Chilpancingo. Mehr als zehn Jahre nach der Verschleppung von 43 linken Studenten im Süden Mexikos ist am Donnerstag (Ortszeit) eine ehemalige Richterin festgenommen worden. Nach Behördenangaben werden der 79jährigen Lambertina Galeana Beteiligung an dem »Verschwinden« sowie Vergehen gegen die Rechtspflege vorgeworfen. So soll sie Aufnahmen von Überwachungskameras unterschlagen haben. In der Nacht auf den 27. September 2014 hatten Polizisten die Studenten des Lehrerseminars Ayo­tzinapa in der Stadt Iguala verschleppt und dem Drogenkartell »Guerreros Unidos« übergeben. Die Hintergründe sind bis heute nicht geklärt. Auch Soldaten sollen verwickelt gewesen sein. Nur Knochenteile von drei der Entführten wurden gefunden und identifiziert. (dpa/jW)