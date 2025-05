DR Kongo: Truppen aus Goma evakuiert

Kinshasa. Die Evakuierung von mindestens 1.300 Soldaten und Polizisten der Demokratischen Republik (DR) Kongo aus der Stadt Goma in die Metropole Kinshasa ist am Donnerstag abgeschlossen worden. Das meldete die Infoseite Afrik.com unter Berufung auf ein Kommuniqué des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Das IKRK und die UN-»Blauhelmtruppe« Monusco hatten die Evakuierung, die am 30. April begann, koordiniert. Für den Transport waren acht Konvois auf dem Landweg sowie 46 Hubschrauber- und 23 weitere Flüge erforderlich. Die Einsatzkräfte waren bei der Einnahme von Goma durch die von Ruanda unterstützte Miliz »M 23« auf UN-Gelände geflohen. Zwischen der DR Kongo und den »M 23« besteht gegenwärtig eine Feuerpause. Beide Seiten verhandeln in Katar über eine Friedensregelung. (jW)