Libyen erkennt Strafgericht in Den Haag an

New York. Die libysche Regierung in Tripolis hat die Befugnis des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) für die Untersuchung von Kriegsverbrechen anerkannt. Das teilte IStGH-Chefankläger Karim Khan am Donnerstag vor dem Weltsicherheitsrat in New York mit. Er habe den libyschen Generalstaatsanwalt Seddik Al-Sour entsprechend aufgefordert, den per Haftbefehl gesuchten libyschen Polizeichef Osama Al-Masri Nadschim zu verhaften. Dieser war im Januar in Italien festgenommen, aber nach Libyen ausgeflogen worden. Tripolis ist dem Römischen Statut des IStGH allerdings bisher nicht beigetreten. (AFP/jW)