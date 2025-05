Europäischer Gipfel in Albanien

Tirana. Die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) hat sich am Freitag in Albaniens Hauptstadt Tirana zum sechsten Mal getroffen. Die EPG besteht aus den 27 EU- sowie 20 Partnerstaaten von Aserbaidschan über Großbritannien bis zur Ukraine. Aus Deutschland war Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angereist. Die EPG war 2022 auf Initiative Frankreichs mit antirussischer Stoßrichtung gegründet worden. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić nahm ebenfalls an dem Gipfel teil und stellte dabei wegen der anhaltenden Proteste in seinem Land Neuwahlen im kommenden Jahr in Aussicht. (AFP/dpa/jW)