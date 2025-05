Adidas-Zentrale hat Stellen abgebaut

Fürth. Adidas hat den angekündigten Stellenabbau in der Konzernzentrale nach Angaben von Vorstandschef Bjørn Gulden zu einem großen Teil abgeschlossen. »Wir sind zwei Drittel durch«, sagte er am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Fürth. Adidas hatte angekündigt, dass am Hauptsitz in Herzogenaurach bis zu 500 Arbeitsplätze wegfallen sollen, und betroffenen Beschäftigten Abfindungen angeboten. Es gehe darum, die Effizienz zu steigern, so Gulden.(Reuters/jW)