Thälmann ist zurück: Bronzediebe geschnappt

Berlin. Bei Durchsuchungen wegen Verdachts auf gewerbsmäßige Bandenhehlerei hat die Berliner Polizei die Bronzeplastik »Ernst Thälmann« geborgen, die im Dezember 2024 gestohlen wurde. Ein Tatverdächtiger, der die »bis zu 150 Kilogramm schweren Tatobjekte« verkauft oder angeboten haben soll, sei festgenommen worden, teilte die Behörde am Mittwoch abend mit. Der Gesamtwert der bislang sichergestellten Gegenstände belaufe sich demnach auf etwa 169.000 Euro. Über einen Zusammenhang zum Diebstahl der Gedenktafeln am Friedhof der Sozialisten konnte die Staatsanwaltschaft bis jW-Redaktionsschluss am Donnerstag keine Auskunft geben. (jW)