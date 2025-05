Mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime

Berlin. Im vergangenen Jahr wurden in der BRD so viele politisch motivierte Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte registriert wie seit 2017 nicht mehr. 2024 seien 255 solcher Delikte mit Bezug zu Flüchtlingsunterkünften erfasst worden, teilte die Bundesregierung am Donnerstag auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mit. 2023 waren es demnach 176, im Jahr 2017 sogar 284. Insgesamt seien 2024 mit 2.271 ausländerfeindlichen Straftaten weniger Fälle erfasst worden als im Vorjahr. Der »von SPD bis AfD« befeuerte Rechtsruck ermutige Rassisten, »Geflüchtete zu bedrohen, sie körperlich anzugreifen oder ihre Unterkünfte zu zerstören«, kommentierte Clara Bünger (Die Linke) gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. (jW)