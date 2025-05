Steuerschätzung: DGB warnt vor neuen Kürzungen

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat angesichts der am Donnerstag vorhergesagten Steuermindereinnahmen vor neuen Einschnitten gewarnt. »Auf keinen Fall darf ein Kürzungskurs die Antwort sein«, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell in Berlin. »Weniger öffentliche Aufträge würden die Krise nur weiter verschärfen.« Die Bundesregierung muss bis 2029 mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Die Steuerschätzer sagen laut Finanzministerium voraus, dass in dieser Zeit 33,3 Milliarden Euro weniger in die Kassen des Bundes fließen, als man noch im Oktober dachte. (dpa/jW)